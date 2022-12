Raid notturni a Petosino, giovani vandalizzano le scuole

Una doppia brutta sorpresa di Natale a Sorisole . Il plesso scolastico di Petosino è stato al centro di alcuni atti vandalici in rapida sequenza. Stando alle prime ricostruzioni, un gruppo di giovani ignoti ha fatto irruzione nell’edificio nella notte tra il 23 e il 24 dicembre . «Superato l’accesso di sicurezza sul retro (lungo il sentiero del Pensiero), i ragazzi sono arrivati fino alla palestra, rompendo ben due estintori per poi svuotarli e sporcare in giro», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Ramona Mussetti, che ha ricevuto la segnalazione.