Rissa fra senzatetto nei parcheggi dell’aeroporto: 32enne in manette

Là dove la gente parte o arriva per affari o per turismo, si nasconde un mondo disperato che emerge solo per questioni di cronaca nera. Come nella notte tra martedì 6 febbraio e mercoledì 7, quando nei parcheggi dell’aeroporto di Orio è scoppiata una rissa tra senzatetto che orbitano attorno allo scalo bergamasco. Una rissa a colpi di estintore che s’è conclusa con un ferito e un arresto.

L’arresto

In manette è finito un 32enne di Gandino, che il 14 novembre 2021 è tornato in Italia dalla Spagna, dove per qualche tempo ha lavorato come cameriere. Da poco più di un anno è precipitato nella dipendenza da eroina. Non ha una fissa dimora e vive in aeroporto, dormendo nei parcheggi coperti con la sua fidanzata e campando con l’elemosina di qualche passeggero. L’arresto è scattato per lesioni aggravate e mercoledì è stato convalidato dal giudice, che ha scarcerato il giovane senza disporre misure cautelari.

La rissa