Cronaca / Hinterland Lunedì 09 Marzo 2026

Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme: hostess fermata a Orio al Serio

IL CONTROLLO. È accusata di contrabbando per non aver dichiarato 42mila euro di gioielli. Sanzione di 12 mila euro.

I gioielli preziosi recuperati dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia di Dogana all’aeroporto di Orio al Serio. Hostess accusata di contrabbando per 42 mila euro
Orio al Serio

Una hostess è stata fermata all’aeroporto di Orio al Serio con gioielli di lusso provenienti da Dubai per oltre 42mila euro, introdotti in Italia senza dichiarazione doganale.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Orio al Serio insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante i controlli sui passeggeri in arrivo allo scalo orobico.

Una hostess ha insospettito i finanzieri

L’episodio è avvenuto nell’ambito del monitoraggio delle rotte considerate più a rischio per il contrabbando. I controlli sono stati intensificati in particolare sui voli provenienti dal Medio Oriente.

A insospettire i militari è stato il comportamento guardingo di una hostess di 38 anni, di origine ucraina, membro dell’equipaggio di un volo da Dubai e con precedenti specifici per contrabbando. Dopo aver superato la linea doganale senza presentare dichiarazioni, la donna è stata fermata per un controllo.

Gioielli Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme

Nel bagaglio a mano i finanzieri hanno trovato due scatole Rolex e due confezioni Cartier vuote. Alla richiesta di consegnare i gioielli, la hostess ha fornito spiegazioni ritenute non convincenti e ha mostrato una lettera di spedizione che indicava una presunta destinazione in Russia. La successiva perquisizione personale ha portato alla scoperta dei preziosi: un bracciale Cartier indossato sull’avambraccio, due orologi Rolex e un anello Cartier nascosti in un marsupio rigido occultato sotto la gonna dell’uniforme.

Sequestrati i preziosi: sanzione e diritti doganali da pagare

Dai documenti commerciali trovati nella borsa della donna è stato ricostruito il valore complessivo dei gioielli: 42.085 euro, con un’evasione dei diritti doganali superiore a 9mila euro.

Per contrabbando per omessa dichiarazione, sotto la soglia penale, è scattata una sanzione amministrativa e l’obbligo di versare circa 11.800 euro tra diritti e sanzioni. I gioielli sono stati sequestrati amministrativamente.

Orio al Serio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Guardia di Finanza
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli