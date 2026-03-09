Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme: hostess fermata a Orio al Serio

Una hostess è stata fermata all’aeroporto di Orio al Serio con gioielli di lusso provenienti da Dubai per oltre 42mila euro, introdotti in Italia senza dichiarazione doganale.

L’operazione è stata condotta dalla Guardia di finanza di Orio al Serio insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli durante i controlli sui passeggeri in arrivo allo scalo orobico.

Una hostess ha insospettito i finanzieri

L’episodio è avvenuto nell’ambito del monitoraggio delle rotte considerate più a rischio per il contrabbando. I controlli sono stati intensificati in particolare sui voli provenienti dal Medio Oriente.

A insospettire i militari è stato il comportamento guardingo di una hostess di 38 anni, di origine ucraina, membro dell’equipaggio di un volo da Dubai e con precedenti specifici per contrabbando. Dopo aver superato la linea doganale senza presentare dichiarazioni, la donna è stata fermata per un controllo.

Gioielli Rolex e Cartier nascosti sotto l’uniforme

Nel bagaglio a mano i finanzieri hanno trovato due scatole Rolex e due confezioni Cartier vuote. Alla richiesta di consegnare i gioielli, la hostess ha fornito spiegazioni ritenute non convincenti e ha mostrato una lettera di spedizione che indicava una presunta destinazione in Russia. La successiva perquisizione personale ha portato alla scoperta dei preziosi: un bracciale Cartier indossato sull’avambraccio, due orologi Rolex e un anello Cartier nascosti in un marsupio rigido occultato sotto la gonna dell’uniforme.

Sequestrati i preziosi: sanzione e diritti doganali da pagare

Dai documenti commerciali trovati nella borsa della donna è stato ricostruito il valore complessivo dei gioielli: 42.085 euro, con un’evasione dei diritti doganali superiore a 9mila euro.