Rubano la borsa ad una passeggera: arrestati a Orio. Dalla polizia indagini nello scalo: merce rubata nei parcheggi, due denunce per ricettazione

La donna, accortasi immediatamente del furto, lo ha segnalato ai poliziotti in servizio presso i saloni dello scalo aereo. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza, il personale della polizia è riuscito ad identificare in poco tempo gli autori del reato che, nel frattempo, erano saliti su un bus in direzione Milano.

Gli operatori sono riusciti a bloccare il bus in partenza e, saliti a bordo, hanno individuato i due, seduti nei sedili posteriori, già noti alla Polizia di Frontiera per analoghi reati commessi all’aeroporto di Malpensa nei giorni precedenti.

Con la borsa rubata alla donna, sono stati arrestati e accompagnati negli uffici della polizia. L’arresto è stato convalidato l’11 dicembre con divieto di dimora in Bergamo e Provincia e il nulla osta per l’espulsione.

Intensificati i controlli nel mese di festa

Questo arresto si inserisce in un contesto più ampio di controlli intensificati nell’aeroporto di Orio al Serio volti a contrastare i furti, fenomeno sempre più frequente ed in aumento in corrispondenza delle festività.

Furti nei parcheggi dello scalo

Nel mese di novembre, sempre la Polizia di Stato dell’Ufficio Polizia di Frontiera dell’aeroporto di Orio al Serio, a conclusione dell’attività investigativa a seguito di una denuncia di furto in un’autovettura avvenuta all’interno del parcheggio P2 dell’aerostazione, ha denunciato due italiani, responsabili dei reati di furto aggravato e violazione del foglio di via obbligatorio. L’investigazione ha preso il via dalla segnalazione dei proprietari delle autovetture che, al loro ritorno, hanno denunciato l’ammanco di diversi beni dai loro veicoli. La responsabilità dei presunti autori è stata accertata attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza: anche in questo caso si tratta di individui noti alla polizia aeroportuale in quanto colpiti dalla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio del Comune di Orio al Serio. Misura violata ripetutamente per poter sottrarre dalle autovetture parcheggiate beni di proprietà. In un’altra data, la stessa persona, con il medesimo modus operandi, si era introdotta all’interno di un’altra autovettura, appropriandosi di vari oggetti custoditi nell’abitacolo.

La merce rubata veniva acquistata poco dopo: due denunce per ricettazione

Identificate due persone, un ragazzo addetto al servizio di biglietteria di una delle compagnie di autobus che presta servizio in aerostazione e un tassista, che hanno acquistato la merce sottratta L’attività degli investigatori non si è limitata all’individuazione degli autori del furto, ma ha continuato per poter raccogliere ulteriori elementi finalizzati all’eventuale recupero della merce sottratta. Questo ha permesso di identificare due persone, un ragazzo addetto al servizio di biglietteria di una delle compagnie di autobus che presta servizio in aerostazione e un tassista, che hanno acquistato la merce sottratta. I due acquirenti sono quindi stati denunciati in stato di libertà per ricettazione.

L’immediata presentazione della denuncia da parte delle persone offese, la sorveglianza costante degli agenti della Polizia di Stato delle aree aeroportuali e la presenza delle telecamere, sono elementi basilari per identificare gli autori dei reati nonché per interrompere l’escalation di tali episodi. Il presidio costante ed i molteplici interventi hanno contribuito in maniera efficace ad allontanare dai saloni e dal parcheggio P2 questi soggetti che erano soliti commettere reati e vivere di espedienti.

Tutti i numeri dell’attività di polizia a Orio