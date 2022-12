Santa Lucia e Natale, Seriate in festa per oltre un mese

Dalle 9, con le prime persone a gironzolare fra le bancarelle e gli stand delle associazioni di volontariato («Fare del bene... fa bene»), e via via fino alle 19, è una miscellanea di eventi di vario genere, in strada (via Italia e via Dante chiuse), in piazza Alebardi, piazza Donatori (giostra gratis), biblioteca, per lo svolgimento, domenica 11, della manifestazione «Santa Lucia la più bella delle tradizioni», tipica seriatese per l’affollamento di eventi in un giorno solo.