Scanzo, c’è il sì ufficiale: dopo tre anni di stop torna la Festa del Moscato

La notizia è passata sotto traccia in consiglio comunale, offuscata dalla discussione sul Bilancio di previsione, ma in paese c’è un gran fermento, dopo l’assicurazione data dalla giunta comunale che nel prossimo mese di settembre ritornerà in locandina la Festa del Moscato di Scanzo. Un’assenza durata tre anni, complici le limitazioni connesse alla pandemia da Covid-19, che ora viene sanata con l’inserimento nel programma ufficiale delle iniziative turistiche e ricreative 2023 del famoso meeting settembrino, che si terrà dal 7 al 10 settembre.