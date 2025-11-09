Schianto di Stezzano: il bilancio si aggrava, morto in ospedale anche il 22enne ferito

Non ce l’ha fatta il 22enne di Lodi, Dennis Cannata, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo il tragico incidente in cui è stato coinvolto alle 7.30 di domenica 9 novembre a Stezzano sulla tangenziale Sud, nel quale hanno perso la vita sul colpo anche il 23enne Clinton Sala e Oscar Angioletti, 62enne di Urgnano.

Il ragazzo è morto nell’ospedale orobico poche ore dopo l’incidente, troppo gravi le ferite riportate nel durissimo impatto frontale. Sale dunque a tre il bilancio delle persone decedute.

Il furgoncino coinvolto nello schianto frontale in cui sono morte tre persone

(Foto di Colleoni) La Mercedes coinvolta nello schianto

(Foto di Colleoni)

La dinamica dell’incidente

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, la Mercedes - sulla quale viaggiavano i due ventenni deceduti - avrebbe effettuato un sorpasso azzardato su una Hyundai, finendo contro una Citroen Berlingo che proveniva dalla direzione opposta.

In quel tratto (come si vede dalle foto) c’è una doppia linea continua e pur essendo un rettilineo, la visibilità è scarsa. Già lo scorso febbraio, sempre nello stesso punto in un incidente dalla dinamica analoga, aveva perso la vita un trentatreenne di Stezzano, Gianluigi Cattaneo .

Le quattro persone coinvolte nello schianto

Sono morti sul colpo i conducenti dei due veicoli, Oscar Angioletti, 62enne di Urgnano, che era al volante del furgoncino e il 23enne di Melzo, Clinton Sala, che guidava la Mercedes. Feriti anche i due passeggeri: l’amico di Sala, Dennis Cannata, gravissimo e poi deceduto in ospedale e il fratello di Oscar Angioletti, Giuseppe di 64 anni, che è ricoverato a Bergamo in codice giallo, non è in pericolo di vita. Due donne di 55 e 56 anni che erano a bordo della Hyundai, sono illese.

I soccorsi e i rilievi