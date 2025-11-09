Tragico schianto frontale a Stezzano, due morti e un ferito gravissimo

È di due morti il bilancio di un drammatico incidente avvenuto alle 7.30 di domenica 9 novembre sulla tangenziale sud di Bergamo, all’altezza di Stezzano. Le vittime di uno scontro tra un furgoncino Berlingo e una Mercedes sono due uomini di 23 e 62 anni mentre un terzo, un 21enne, è stato estratto dalle lamiere in gravissime condizioni e trasportato in fin di vita all’ospedale Papa Giovanni XXXIII di Bergamo. Altre tre persone sono ferite.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la Mercedes - sulla quale viaggiavano i due ventenni - avrebbe sorpassato una Hyundai, finendo contro il furgoncino che proveniva dalla direzione opposta. In quel tratto (come si vede dalle foto) c’è la doppia linea continua e pur essendo un rettilineo, la visibilità è scarsa. Già lo scorso febbraio, sempre nello stesso punto in un incidente dalla dinamica analoga, aveva perso la vita un trentatreenne di Stezzano.

L’impatto è stato tremendo e due persone sono morte sul colpo. Si tratta del conducente del furgoncino Citroen Berlingo, un 62enne di Urgnano e un 23enne della provincia di Milano che invece era al volante della Mercedes.

Il passeggero dell’auto, estratto dalle lamiere, è stata trasportato in condizioni disperate, al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Bergamo. Sul posto, oltre a numerosi mezzi del 118 e i vigili del fuoco.

Il tratto di Tangenziale è stato chiuso al traffico per permettere ai soccorsi di operare e alle forze dell’ordine di eseguire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.