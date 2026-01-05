Burger button
Cronaca / Hinterland
Lunedì 05 Gennaio 2026

Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio, cinque minorenni in ospedale

LO SCHIANTO. Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che ha coinvolto cinque giovani tra i 16 e i 17 anni, in sella alle loro moto, avvenuto intorno alle 23 di domenica 4 gennaio in viale delle Industrie a Lallio.

Diego Defendini
Diego Defendini
Collaboratore
Un’auto contro tre motorini nella serata di domenica 4 gennaio a Lallio, 5 i minorenni feriti
Un’auto contro tre motorini nella serata di domenica 4 gennaio a Lallio, 5 i minorenni feriti
Lallio

Coinvolti nell’incidente una Peugeot 107, due ciclomotori e un motociclo. Al volante dell’auto un uomo di 52 anni, risultato negativo agli accertamenti alcolemici. Sugli motorini viaggiavano, invece, cinque ragazzi, tutti minorenni, con età compresa tra i 16 e i 17 anni.

Alle 23 di domenica 4 gennaio la chiamata al 112, che ha mobilitato un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso: cinque ambulanze e un’auto medica hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dell’incidente.

I ragazzi sono stati portati in codice giallo e verde in diversi ospedali della Bergamasca, al «Papa Giovanni», a Treviglio, Seriate e Ponte San Pietro. Due dei minorenni sono stati sottoposti a un intervento non invasivo.

Gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri di Ponte San Pietro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lallio
Bergamo
Ponte San Pietro
Seriate
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Emergenza
Salute
assistenza sanitaria
Politica
Enti locali
Diego Defendini
Carabinieri