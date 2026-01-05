Cronaca / Hinterland
Lunedì 05 Gennaio 2026
Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio, cinque minorenni in ospedale
LO SCHIANTO. Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente che ha coinvolto cinque giovani tra i 16 e i 17 anni, in sella alle loro moto, avvenuto intorno alle 23 di domenica 4 gennaio in viale delle Industrie a Lallio.
Lallio
Coinvolti nell’incidente una Peugeot 107, due ciclomotori e un motociclo. Al volante dell’auto un uomo di 52 anni, risultato negativo agli accertamenti alcolemici. Sugli motorini viaggiavano, invece, cinque ragazzi, tutti minorenni, con età compresa tra i 16 e i 17 anni.
Alle 23 di domenica 4 gennaio la chiamata al 112, che ha mobilitato un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso: cinque ambulanze e un’auto medica hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dell’incidente.
I ragazzi sono stati portati in codice giallo e verde in diversi ospedali della Bergamasca, al «Papa Giovanni», a Treviglio, Seriate e Ponte San Pietro. Due dei minorenni sono stati sottoposti a un intervento non invasivo.
Gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri di Ponte San Pietro.
