Scontro tra un’auto e tre moto a Lallio, cinque minorenni in ospedale

Coinvolti nell’incidente una Peugeot 107, due ciclomotori e un motociclo . Al volante dell’auto un uomo di 52 anni, risultato negativo agli accertamenti alcolemici. Sugli motorini viaggiavano, invece, cinque ragazzi, tutti minorenni, con età compresa tra i 16 e i 17 anni .

Alle 23 di domenica 4 gennaio la chiamata al 112, che ha mobilitato un ingente dispiegamento di mezzi di soccorso: cinque ambulanze e un’auto medica hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dell’incidente.

I ragazzi sono stati portati in codice giallo e verde in diversi ospedali della Bergamasca, al «Papa Giovanni», a Treviglio, Seriate e Ponte San Pietro. Due dei minorenni sono stati sottoposti a un intervento non invasivo.