Scontro con un’auto, Alessandra Gallone cade in scooter: operata a una spalla

Brutta avventura lunedì 11 settembre per la ex senatrice di Forza Italia Alessandra Gallone, rimasta coinvolta in un incidente accaduto intorno alle 15 sulla Villa d’Almé-Dalmine, all’altezza dell’uscita Albegno-Curnasco.

L’ex parlamentare viaggiava sulla sua Vespa 125 che si è scontrata con un’auto. Alessandra Gallone è stata scaraventata a terra ed è ruzzolata per una trentina di metri sull’asfalto, riportando la frattura dell’omero della spalla sinistra. Ora è ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove martedì 12 settembre è stata operata. «Non mi ricordo nulla, posso solo dire che è un miracolo che non sia andata peggio perché in quel tratto a doppia corsia i veicoli viaggiano ad alta velocità e potevo venire travolta mentre ero a terra – racconta a L’Eco di Bergamo -. Devo essere svenuta perché mi ricordo solo che stavo viaggiando sulla mia corsia a 50-60 km/h. Da lì in poi ho un blackout di memoria. Mi sono risvegliata in ambulanza, che mi dicono sia arrivata molto tempestivamente». L’automobilista con cui si è scontrata si è fermato e ha prestato prontamente soccorso.