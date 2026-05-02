Sequestrati 32 chili di droga e 300mila euro, due arresti a Stezzano
IL BLITZ. Maxi scambio droga-contanti in un’area di sosta a Stezzano: sequestrati oltre 32 chili di stupefacenti e 300mila euro, due arresti e perquisizioni tra Milanese e Lodigiano.
Con l’accusa di detenzione di un ingente quantitativo di cocaina ed eroina, per un totale di 32,5 chili, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un giovane di 27 anni , di origini marocchine, e un albanese, di 50 anni, sorpresi mentre si scambiavano due borse, una con dentro la droga e l’altra con dentro 270 mila euro in contanti.
I due sono stati fermati nei giorni scorsi a Stezzano in un’area di sosta dove si erano dati appuntamento: lì il 27enne, a bordo di un Suv, ha prelevato dal bagagliaio due borse colorate, risultate poi contenere 270mila euro cash e le ha consegnate al conducente del tir con targa dell’Albania, guidato dal 50enne. Il quale, al contempo, gli ha dato in cambio due borse in plastica con all’interno 10 chili di cocaina e 17 di eroina.
Successivamente sono state effettuate perquisizioni in una serie di luoghi individuati durante i precedenti servizi di osservazione nel confronti del giovane: un appartamento nel Lodigiano, dove viveva il marocchino, sulla carta senza fissa dimora, e dove è stato trovato uno zaino con all’interno altri 2,5 chili di cocaina, e poi un box di Vizzolo Predabissi , nel Milanese, dove era parcheggiata una berlina con un vano artefatto con apertura meccanica ricavato nel portapacchi. Al suo interno sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro altri 3 chili di cocaina e circa 30 mila euro in contanti. I due sono stati portati nel carcere di Bergamo.
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