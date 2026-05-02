Sequestrati 32 chili di droga e 300mila euro, due arresti a Stezzano

Con l’accusa di detenzione di un ingente quantitativo di cocaina ed eroina, per un totale di 32,5 chili, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato un giovane di 27 anni , di origini marocchine, e un albanese, di 50 anni, sorpresi mentre si scambiavano due borse, una con dentro la droga e l’altra con dentro 270 mila euro in contanti.

I due sono stati fermati nei giorni scorsi a Stezzano in un’area di sosta dove si erano dati appuntamento: lì il 27enne, a bordo di un Suv, ha prelevato dal bagagliaio due borse colorate, risultate poi contenere 270mila euro cash e le ha consegnate al conducente del tir con targa dell’Albania, guidato dal 50enne. Il quale, al contempo, gli ha dato in cambio due borse in plastica con all’interno 10 chili di cocaina e 17 di eroina.