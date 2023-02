Seriate, anziana scippata cade e batte la testa

Stava camminando in via Paderno, nel sottopasso vicino all’ospedale «Bolognini», per fare ritorno a casa quando un ragazzo alle sue spalle le ha strappato la borsetta. Una donna di 81 anni è stata scippata martedì 21 febbraio alle 18,45 a Seriate da un giovane che non ha saputo descrivere. L’anziana teneva la borsetta per i due manici quando lo scippatore gliel’ha strappata: lei ha cercato di resistere ed è stata trascinata per qualche metro, finendo a terra e battendo la testa.