Seriate, i bersaglieri della Protezione civile in festa per i 10 anni

Hanno ancora in corpo le emozioni scatenate da uno dei più riusciti raduni nazionali, a Cuneo, ma è già ora di attendere all’organizzazione, militarmente accurata, della festa del decennale della Protezione civile bersaglieri, nucleo di Seriate. Sono due giorni di intrattenimenti, sabato 18 e domenica 19 giugno, in due località: Oasi del bersagliere in via Pastrengo, oratorio Sacra Famiglia a Comonte.