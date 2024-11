Seriate, imbrattata la sede del Comune con scritte contro il governo

Vandali in azione nella notte a Seriate . La sede del Comune è stata imbrattata da ignoti con frasi di contestazione scritte con spray di colore rosso. Bersaglio della critica il governo Meloni: «Il governo deve temere il popolo, non il contrario» è il messaggio lasciato dagli autori della protesta nel corso della notte tra lunedì 4 e martedì 5 novembre all’ingresso del municipio.

Municipio imbrattato a Seriate, il commento del sindaco

La libera espressione del dissenso, prevista dalla Costituzione, non può prescindere da modalità civili: «Condanno con fermezza questo comportamento inaccettabile - ribadisce Cortesi - che non può e non deve rappresentare il modo di esprimere le proprie idee in una nazione civile».