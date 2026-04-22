Seriate, incidente tra auto e moto: motociclista senza patente e ricercato finisce in carcere

Intervento della Polizia locale di Seriate nei giorni scorsi per un incidente stradale con feriti avvenuto sul territorio comunale. Il sinistro ha coinvolto un’autovettura e un motociclo e ha richiesto l’intervento degli agenti coordinati dalla comandante Samanta Zacconi. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, soccorso sul posto e trasportato in codice giallo all’ospedale Bolognini per le cure necessarie. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero tali da metterne in pericolo la vita.

Durante gli accertamenti successivi all’incidente, gli agenti hanno però fatto emergere una situazione ben più complessa. Il motociclista, un uomo classe 1994, è risultato infatti privo di patente di guida e irregolare sul territorio nazionale sotto il profilo dei documenti di soggiorno. Ulteriori verifiche hanno inoltre accertato che l’uomo era destinatario di un provvedimento di espulsione e risultava ricercato per l’esecuzione di una pena detentiva legata a reati di spaccio di sostanze stupefacenti. Una volta terminate le cure mediche, la Polizia locale ha quindi dato esecuzione all’ordine di carcerazione, accompagnando l’uomo presso la struttura detentiva competente.