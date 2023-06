Seriate, lavori sul ponte di via Italia: da lunedì 26 giugno auto su una sola corsia

Lavori sul ponte di via Italia a Seriate, da lunedì prossimo cambia la viabilità: ci sarà l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione forzata, del restringimento della carreggiata e del senso unico alternato per permettere il ripristino provvisorio della transitabilità lungo il marciapiede chiuso da febbraio per un cedimento. Le modifiche alla circolazione stradale e i divieti di sosta con rimozione saranno in vigore sino al prossimo 7 luglio e comunque sino al termine dei lavori. Quello che all’apparenza sembrava un banale problema di ripristino di una buca nell’asfalto, in realtà si è svelato essere un intervento più complesso, che ha comportato la necessità di opportune e particolareggiate verifiche.