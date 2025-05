Seriate, primo giorno di chiusura del ponte sul Serio: code previste ma disagi contenuti

Più traffico e code del solito, ma tutto sommato la prima mattinata di senso unico sul ponte di via Italia a Seriate, per permettere i lavori di riqualificazione della struttura, è andata meglio del previsto.

Sin dalle 7, mentre gli operai erano all’opera per allestire il cantiere, dieci agenti della polizia locale era pronti per regolare il traffico e cercare di limitare al massimo i disagi per gli automobilisti di passaggio.

Si temeva che l’impatto potesse essere più grande sia perché si trattava dell’inizio della settimana, sia perché lunedì è giornata di mercato in città, ma alla fine i disagi nella mattinata sono stati contenuti.

Le difficoltà maggiori si sono riscontrate per gli automobilisti provenienti dal capoluogo che in mattinata hanno dovuto affrontare code di una decina di minuti, ma tutto si è svolto con regolarità. Nessun particolare rallentamento in più del solito, invece, per chi proveniva da Albano e che ha potuto percorrere il ponte. Lo ricordiamo, infatti, la circolazione è possibile solo in una direzione quella per chi proviene appunto da est.

Chiusura ponte vecchio Seriate

(Foto di Yuri Colleoni)

Il cantiere «necessario»

L’obiettivo, chiudere il cantiere entro l’inizio dell’anno scolastico. Per giorni il sindaco Gabriele Cortesi, il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Dimitri Donati e il comandante della Polizia locale Marco Moro hanno studiato ogni alternativa con l’obiettivo di creare il minor disagio possibile, includendo anche i mesi di giugno e luglio nei quali dovrebbe allentarsi la morsa del traffico quotidiano.

«Si tratta di un intervento necessario per migliorare la sicurezza e la funzionalità di una struttura strategica per la città e per chi la utilizza», riassume il sindaco Cortesi. Due le principali modifiche: l’istituzione, sul ponte di via Italia, di un senso unico da est a ovest, da Albano a Bergamo, con conseguente traffico vietato nel senso opposto ossia in direzione di Bergamo. Chiusa l’uscita su via Italia delle vie Battisti e Cerioli. In particolare, il traffico da est potrà percorrere il ponte mentre nel senso opposto potranno transitare solo i mezzi pubblici.

Le soluzioni alternative

(Foto di Yuri Colleoni) Il traffico da Bergamo devia alla rotatoria tra via Italia e via Paderno. Si potrà andare però al parcheggio davanti al municipio, ma uscendone e volendo proseguire verso est si dovrà percorrere la nuova viabilità prendendo via Paderno (zona Ospedale e istituto Majorana) fino alla rotatoria con fontanelle di corso Roma, che smista verso Grassobbio, Boccaleone, Seriate centro sportivo e piscina, e Seriate sud.