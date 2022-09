Seriate, sedicenne sbanda con la moto: ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni

Un ragazzo di 16 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere finito con la sua moto contro un paletto in Corso Roma a Seriate . L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 17 settembre: da una prima ricostruzione della dinamica pare che il ragazzo stava viaggiando verso Bergamo quando, poco prima delle 15, all’altezza del civico 106, avrebbe perso il controllo della sua Ktm 125 per ragioni ancora da accertare. La moto sarebbe finita contro un paletto che delimita la strada dal marciapiede e il ragazzo sarebbe scivolato sulla carreggiata . A dare l’allarme i passanti: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate e i Carabinieri per i rilievi. Il ragazzo è sempre rimasto cosciente e avrebbe riportato ferite alla schiena e alla gamba.