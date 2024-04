Seriate, si ribalta un tir che trasporta animali lungo la statale. Traffico in tilt

Un tir che trasporta animali si è ribaltato nella mattinata di lunedì 8 aprile poco dopo le 10: il camion stava percorrendo la ex statale 671 intorno alle 10.15 quando, arrivato all’altezza di Seriate, ha perso il controllo e si è ribaltato.

Alla guida del mezzo pesante, che trasportava animali, un autista di 33 anni che è riuscito a non coinvolgere altri mezzi nello schianto. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco della centrale di Bergamo che hanno messo in sicurezza il mezzo e sistemato l’area compromessa. Traffico bloccato, chiusa l’uscita in direzione della galleria Montenegrone.