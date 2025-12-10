Burger button
Cronaca / Hinterland
Mercoledì 10 Dicembre 2025

«Seriate sotto l’albero», il concorso per valorizzare i negozi di vicinato

L’INIZIATIVA. Viene distribuita una cartolina su cui raccogliere cinque timbri negli esercizi commerciali aderenti, poi l’estrazione: tanti premi in palio.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il centro storico di Seriate
Il centro storico di Seriate

Seriate

Un concorso pensato per animare le festività e valorizzare i negozi di vicinato. Parliamo di «Seriate sotto l’albero - La raccolta che ti premia», con la regia dell’Amministrazione del Distretto urbano del commercio.

Seriate sotto l’albero

L’iniziativa accompagnerà la cittadinanza per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio. Come funziona? Nei 25 negozi aderenti viene distribuita una cartolina sulla quale è possibile raccogliere cinque timbri differenti, uno per ogni esercizio visitato. Il timbro viene rilasciato con un acquisto, senza soglia minima di spesa, e in alcuni casi anche semplicemente richiedendo un preventivo. Una volta completata, la cartolina va imbucata nelle urne collocate nei punti vendita aderenti o al CineTeatro Gavazzeni. Ogni partecipante potrà consegnare più cartoline, aumentando così le possibilità di estrazione, in programma entro il 23 gennaio alla presenza della Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i dettagli del regolamento sono consultabili su cineteatrogavazzeni.it.

I premi

Tra i premi diversi coupon di acquisto nei negozi aderenti, abbonamenti al CineTeatro Gavazzeni, trattamenti benessere, prodotti artigianali, articoli moda, servizi per la persona e per gli animali, bottiglie e confezioni natalizie, cornici, accessori, pizze, panettoni, miele, gift card e tanti altri omaggi.

«Entrare in un negozio non significa solo acquistare: significa incontrare persone, sostenere famiglie, mantenere viva l’economia locale»

Il concorso, spiega l’Amministrazione, è un messaggio culturale oltre che commerciale, per ricordare il valore quotidiano delle botteghe sotto casa, dei rapporti umani, dei negozi di vicinato che illuminano le vie e che conoscendo i clienti per nome costruiscono comunità.

«Parte fondamentale della città»

«Vogliamo ribadire - spiega il vicesindaco e assessore al Commercio Dimitri Donati - quanto i negozi di vicinato siano parte fondamentale della nostra città. Entrare in un negozio non significa solo acquistare: significa incontrare persone, sostenere famiglie, mantenere viva l’economia locale. Questo concorso è un invito a scegliere Seriate e le sue attività, soprattutto nel periodo in cui lo spirito di comunità è più forte. È un modo semplice per premiare chi ogni giorno crede nel commercio di prossimità e per valorizzare chi lavora dietro un bancone con impegno e passione».

