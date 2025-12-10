«Seriate sotto l’albero», il concorso per valorizzare i negozi di vicinato

Seriate sotto l’albero

L’iniziativa accompagnerà la cittadinanza per tutto il periodo natalizio, fino al 7 gennaio. Come funziona? Nei 25 negozi aderenti viene distribuita una cartolina sulla quale è possibile raccogliere cinque timbri differenti, uno per ogni esercizio visitato. Il timbro viene rilasciato con un acquisto, senza soglia minima di spesa, e in alcuni casi anche semplicemente richiedendo un preventivo. Una volta completata, la cartolina va imbucata nelle urne collocate nei punti vendita aderenti o al CineTeatro Gavazzeni. Ogni partecipante potrà consegnare più cartoline, aumentando così le possibilità di estrazione, in programma entro il 23 gennaio alla presenza della Camera di Commercio di Bergamo. Tutti i dettagli del regolamento sono consultabili su cineteatrogavazzeni.it.

I premi

Tra i premi diversi coupon di acquisto nei negozi aderenti, abbonamenti al CineTeatro Gavazzeni, trattamenti benessere, prodotti artigianali, articoli moda, servizi per la persona e per gli animali, bottiglie e confezioni natalizie, cornici, accessori, pizze, panettoni, miele, gift card e tanti altri omaggi.

«Parte fondamentale della città»

«Vogliamo ribadire - spiega il vicesindaco e assessore al Commercio Dimitri Donati - quanto i negozi di vicinato siano parte fondamentale della nostra città. Entrare in un negozio non significa solo acquistare: significa incontrare persone, sostenere famiglie, mantenere viva l’economia locale. Questo concorso è un invito a scegliere Seriate e le sue attività, soprattutto nel periodo in cui lo spirito di comunità è più forte. È un modo semplice per premiare chi ogni giorno crede nel commercio di prossimità e per valorizzare chi lavora dietro un bancone con impegno e passione».