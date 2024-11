Sfondata una vetrina a Paladina, si indaga sui giovani autori

Il fatto si è verificato a Paladina: due ragazzi erano all’interno ella lavanderia, mentre uno è rimasto all’esterno, forse a far da «palo» o a riprendere la scena, che in parte è stata immortalata anche dalle telecamere della lavanderia. È successo nel tardo pomeriggio di sabato 23 novembre e a denunciare l’episodio di vandalismo ai carabinieri è stata la titolare, che si è trovata a dover raccogliere i cocci di vetro finiti ovunque e dovrà mettere mano al portafoglio per riparare al danno causato «in apparenza senza un motivo», spiega con amarezza.