Sosta notturna, linea dura a Oriocenter. Rientra l’allarme, ma restano i “furbetti”

Ci sono ancora auto che, nonostante il divieto e le multe, sono parcheggiate per giorni a Oriocenter. Sul parabrezza hanno decine di sanzioni e virale è diventata la foto di una macchina riempita di multe e insulti sul cofano impolverato dopo giorni di sosta vietata.

Se a luglio sono state anche 200 le multe al giorno nel parcheggio del centro commerciale, nel mese di agosto sono una 30ina a sera Sui «furbetti delle vacanze» è scattata la linea dura, con controlli quotidiani e multe altrettanto quotidiane già da giugno: c’è anche chi, al rientro, ne ha trovate più di una sul parabrezza e i controlli della polizia locale di Orio al Serio pare stiano sortendo l’effetto sperato. Se a luglio sono state anche 200 le multe al giorno nel parcheggio del centro commerciale, nel mese di agosto sono una 30ina a sera.

Insomma, i controlli sono serviti ma c’è chi, a quanto pare, non è ben consapevole di cosa li aspetta a fine vacanza: da qui decine di multe sul parabrezza e l’auto presa di mira con scritte sul cofano impolverato. L’ipotesi principale è che l’auto sia di proprietà di un passeggero in partenza dall’aeroporto: la Mercedes in sosta abusiva nel silos del centro commerciale dovrebbe essere lì da luglio scorso.

Avanti con i controlli