Cronaca / Hinterland
Lunedì 25 Agosto 2025

Sosta notturna, linea dura a Oriocenter. Rientra l’allarme, ma restano i “furbetti”

Rispetto a un mese fa la situazione è migliorata: le multe per sosta vietata notturna a Oriocenter sono diminuite e continuano comunque i controlli. Nel frattempo c’è ancora chi non rispetta le regole: virale la foto di una vettura.

Redazione Web
Redazione Web
Multe sul parabrezza
Multe sul parabrezza
(Foto di Fb “Sei di Bergamo Se”)

Orio al Serio

Ci sono ancora auto che, nonostante il divieto e le multe, sono parcheggiate per giorni a Oriocenter. Sul parabrezza hanno decine di sanzioni e virale è diventata la foto di una macchina riempita di multe e insulti sul cofano impolverato dopo giorni di sosta vietata.

Se a luglio sono state anche 200 le multe al giorno nel parcheggio del centro commerciale, nel mese di agosto sono una 30ina a sera

Sui «furbetti delle vacanze» è scattata la linea dura, con controlli quotidiani e multe altrettanto quotidiane già da giugno: c’è anche chi, al rientro, ne ha trovate più di una sul parabrezza e i controlli della polizia locale di Orio al Serio pare stiano sortendo l’effetto sperato. Se a luglio sono state anche 200 le multe al giorno nel parcheggio del centro commerciale, nel mese di agosto sono una 30ina a sera.

Insomma, i controlli sono serviti ma c’è chi, a quanto pare, non è ben consapevole di cosa li aspetta a fine vacanza: da qui decine di multe sul parabrezza e l’auto presa di mira con scritte sul cofano impolverato. L’ipotesi principale è che l’auto sia di proprietà di un passeggero in partenza dall’aeroporto: la Mercedes in sosta abusiva nel silos del centro commerciale dovrebbe essere lì da luglio scorso.

Avanti con i controlli

L’auto è stata riempita di scritte e insulti, qui cancellati per motivi di decoro
L’auto è stata riempita di scritte e insulti, qui cancellati per motivi di decoro

Intanto i controlli proseguiranno: un agente della polizia locale di Orio ogni notte, dall’1 alle 3, fa il giro. E siccome il Codice della strada prevede che si possa dare una multa ogni 24 ore per il divieto di sosta, c’è gente che è tornata dalle vacanze e si è trovata più multe da pagare. Senza contare gli episodi di vandalismo e i furti sulle auto lasciate in sosta. Da sapere: la multa è di 29,40 euro se pagata entro 5 giorni, altrimenti sono 42, quindi c’è chi torna dalle ferie e non riesce nemmeno a usufruire del pagamento in modalità ridotta.

Orio al Serio
Giustizia, Criminalità
Pena
Multe, Ammende