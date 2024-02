Spruzzano spray urticante nel tram e scappano, evacuati 100 passeggeri

Tram evacuato

Poco dopo una passeggera di 56 anni ha tirato il freno d’emergenza e il mezzo si è fermato poco avanti, all’altezza di un parcheggio di via Tasso, dove il conducente ha fatto scendere tutti i passeggeri in sicurezza. Intanto è stato chiamato il 112 e sul posto sono giunti i vigili del fuoco e il 118. L’unica persona che ha dovuto ricorrere alle cure mediche è stata la donna che aveva tirato il freno d’emergenza: non è stata comunque portata in ospedale. Il tram, aerato, è ripartito con una decina di minuti di ritardo. I carabinieri visioneranno le telecamere della stazione per risalire agli autori del gesto all’origine dell’episodio.