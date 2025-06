Stezzano, i colleghi ricordano la prof morta in un incidente in moto: «Amava il suo lavoro»

Un sonetto, scritto da un collega, per affidare alla profondità dei versi un sentimento altrettanto profondo, quello della perdita di un affetto. I colleghi hanno reso omaggio a Nadia Lepore, morta per le conseguenze di un incidente stradale, pubblicando sulla homepage del sito della scuola dove lavorava, l’Itis Paleocapa, un sonetto che celebra la stima e l’affetto che provavano per lei.

«Seria, corretta, attenta»

«Severa, correttissima, precisa, amante del suo lavoro»: queste le parole usate in un misto di stima e dolore per una perdita così importante per tutta la comunità scolastica: «Purtroppo l’anno scolastico si chiude con un grave lutto per tutta la nostra scuola – sottolinea la dirigente Savia Nardone –. Siamo profondamente addolorati e increduli per la perdita della professoressa Nadia Lepore. In questo momento di dolore, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla famiglia e ricordare la professoressa Lepore come una persona seria, scrupolosa, corretta, precisa e attenta. La sua dedizione e il suo esempio resteranno sempre nel cuore di tutti noi». Da sabato 14 giugno la camera ardente della professoressa di 48 anni è stata allestita alla casa del commiato della «Bergamasca», sulla provinciale Francesca a Verdello. Lunedì 16, alle 15, saranno celebrati i funerali nella parrocchiale di Stezzano, dove l’insegnante viveva con il marito Dario Carozza, che si trova ancora ricoverato per le conseguenze dell’incidenti che li ha visti coinvolti lo scorso lunedì 2 giugno, mentre in moto tornavano dal mare.