A4, scoppia gomma della moto: insegnante del Paleocapa muore dopo sette giorni

La gita di una giornata al mare in occasione della festività del 2 Giugno si è trasformata in una tragedia per una famiglia di Stezzano. Nadia Lepore, professoressa di matematica all’Itis Paleocapa di Bergamo, è morta a 48 anni, dopo sette giorni di coma per le conseguenze dello schianto dello scooterone sul quale viaggiava con il marito Dario Carozza, rimasto ferito. L’incidente era avvenuto appunto lunedì 2 giugno, sul tratto veronese dell’autostrada A4: attorno alle 18,30, mentre la moto con a bordo i coniugi di Stezzano viaggiava in direzione di Bergamo nel tratto tra i caselli di Soave e Montebello, nel territorio del comune di Monteforte d’Alpone, all’improvviso la gomma posteriore era scoppiata, facendo perdere il controllo dello scooterone al marito che era alla guida.