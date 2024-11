T2, assemblea sindacale dopo l’incidente nel cantiere: «Fondamentale la formazione»

Lavori fermi a Ponteranica, nel cantiere della linea T2 di Teb, dalle 10 alle 12 di martedì 5 novembre, per via di un’assemblea sindacale indetta dopo la morte di Valentin Florin Palade, operaio rimasto travolto dal crollo di un muro lo scorso 31 ottobre.

Hanno partecipato - spiegano i sindacati - quasi tutti i lavoratori in organico, un’ottantina di lavoratori di dieci imprese diverse: «Abbiamo parlato della tragedia, facendo intervenire i Rappresentati territoriali dei lavoratori alla sicurezza, per fare il punto sui rischi reali che ogni giorno si corrono nei cantieri», hanno spiegato Giuseppe Mancin, Daniel Piatti, Adelaide Ferrari, per le segreterie provinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil.