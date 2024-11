Morto nel cantiere Teb. Inchiesta sul crollo: sono tre gli indagati

Per la morte di Valentin Florin Palade, rimasto travolto il 31 ottobre dal crollo di un muro nel cantiere della Teb di Ponteranica, la procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio colposo iscrivendo tre indagati.

L’operaio 44enne era stato assunto l’1 ottobre tramite un’agenzia per il lavoro. Era impegnato con altre 60 persone con un contratto in somministrazione per la ditta di Cenate Sotto Effe 81 Costruzioni, che a sua volta lavora per la Milesi Sergio di Gorlago (vincitrice della gara per l’opera).

Chi sono gli indagati

Gli indagati sono i titolari delle due ditte e il responsabile della sicurezza e prevenzione del cantiere. Un atto dovuto, per svolgere tutti gli accertamenti utili a chiarire cosa possa aver causato il crollo ed eventuali responsabilità. Al momento, quindi, non si esclude che possano essere in seguito iscritti ulteriori indagati. Il fascicolo, dal pm di turno Laura Cocucci, è passato al collega Giancarlo Mancusi, del pool competente in materia di sicurezza.

Il tratto di cantiere rimane sotto sequestro