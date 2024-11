Morte dell’operaio nel cantiere della T2, cantiere sequestrato. Dalla Procura fascicolo per omicidio colposo

La Procura di Bergamo aprirà un fascicolo per omicidio colposo per la morte di Valentin Florin Palade, l’operaio rumeno di 44 anni, residente a Brescia, morto nella mattinata di venerdì 31 ottobre nel crollo di un muro del cantiere della T2, a Ponteranca. In via Foppetta l’uomo stava lavorando ai piedi di un vecchio muro in sassi e cemento non armato quando la struttura è crollata e il 44enne è rimasto schiacciato sotto le macerie.