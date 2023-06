Terrorismo islamico, resta in cella il 17enne. Le lettere degli amici: «Ti siamo vicini»

Gli amici e i compagni di scuola gli scrivono lettere per manifestargli vicinanza e incoraggiarlo a non buttarsi giù. Nemmeno loro, infatti, riescono a capacitarsi del profilo emerso dalle indagini della Digos di Bergamo e di Brescia e dell’Antiterrorismo: quello di un appartenente a una rete internazionale di giovani internauti sostenitori del Daesh, uno che – stando alle contestazioni – avrebbe pronunciato il giuramento di fedeltà allo Stato islamico e al Califfo, mettendosi a disposizione per arruolare seguaci, fare propaganda e finanziare operazioni terroristiche, partecipando a seminari on line tenuti da predicatori radicali, archiviando video e documenti in cui erano contenute istruzioni per fabbricare ordigni esplosivi e incendiari.