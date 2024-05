Tragico incidente a Treviolo, auto si schianta contro un camion fermo: muore ragazza di 26 anni

Un tragico incidente si è verificato alle 5 della mattina di martedì 28 maggio sull’Asse Interurbano in territorio di Treviolo all’altezza dello svincolo per Dalmine . Un camion e un’auto si sono scontrati sulla carreggiata in direzione Lovere.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia stradale di Bergamo, l’autista del camion si sarebbe fermato sulla carreggiata per un problema al veicolo e avrebbe posizionato il triangolo rosso per segnalare la sua presenza. L’auto guidata da un uomo di Lecco con a fianco la figlia 26enne sarebbe piombata addosso al veicolo fermo, carambolando e finendo la sua corsa contro il guard rail di cemento che separa le due corsie. Per la ragazza non c’è stato nulla da fare, il padre, un 57enne, è ricoverato all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo, ha riportato delle brutte ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. La salma della ragazza è stata composta nella camera mortuaria del cimitero di Treviolo.