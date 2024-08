Tragico incidente a Villa d’Almè: motociclista 42enne muore nello schianto con un’auto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i soccorsi: un’auto medica proveniente da Bergamo e un’ambulanza. Purtroppo, però, per il motociclista non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate fatali .

Le cause dello schianto sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri di Zogno, che stanno analizzando la dinamica per fare luce su quanto accaduto. Segnaliamo lunghe code da e per Bergamo e la Valle Imagna.