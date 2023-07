Tram, a settembre 2026 si viaggia sulla linea T2

Il pool di imprese era stato il solo a partecipare al bando lanciato da Teb: a metà maggio l’assegnazione, ieri la firma. Con la sottoscrizione del contratto, firmato dall’amministratore delegato di Teb, Gianni Scarfone, e da Sergio Milesi per le imprese (alla presenza di Giuliano Lorenzi, responsabile unico per il progetto) è stato dato formalmente il via alla progettazione esecutiva che sarà completata entro novembre 2023. Il via ai cantieri è previsto per fine anno. Il raggruppamento di imprese dovrà inoltre garantire il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la fornitura e l’attrezzaggio dei veicoli tramviari, come previsto dalla gara aggiudicata per un importo finale di 176.350.782,31 euro.