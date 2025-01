Trasporta in auto cocaina per lo spaccio: arrestato a Curno

In auto gli hanno trovato 53 dosi di cocaina pronte per essere vendute sul mercato: per questo è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Bergamo. Nei guai un marocchino di 30 anni, incensurato, ma clandestino sul territorio italiano e senza fissa dimora.

Il controllo è scattato martedì sera, 7 gennaio, durante un servizio perlustrativo nel comune di Curno. Qui i militari dell’Arma hanno notato un’autovettura, all’altezza di via Bergamo, condotta da un uomo che alla loro vista, nonostante l’alt, ha tentato di sfuggire al controllo. I carabinieri sono, però, riusciti a bloccarlo e durante la perquisizione del veicolo hanno rinvenuto circa 30 grammi di cocaina, già suddivisa in 53 dosi, alcune delle quali nascoste nel calzino, pronte per lo spaccio, insieme a oltre 200 euro in contanti, somma che si ritiene essere il provento dell’attività illecita.