Treviolo, si amplia il sistema di videosorveglianza

Nella mattinata di mercoledì 22 gennaio si è tenuta, in prefettura, la riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Occasione per approvare il progetto di ampliamento del sistema comunale di videosorveglianza di Treviolo, come previsto dal patto sottoscritto dal prefetto Luca Rotondi e dal sindaco Pasquale Gandolfi.