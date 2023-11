Un gioco anche a chi non può permetterselo: via alla colletta

Donare giocattoli ai bambini più bisognosi per far sentire felici anche loro nel periodo delle feste natalizie. È il principale obiettivo della «Colletta Giocattoli», iniziativa nata nel 2006 da un’idea di Alessandro Grazioli. «Nel corso degli anni – precisa Grazioli, assessore alla Gentilezza a Torre Boldone e presidente dell’associazione “Torre Gentile” – ha riscosso sempre più interesse, anche alla luce del furto dei giocattoli che si è verificato qualche anno fa e che ha portato tantissime persone a sostenere questa iniziativa fino allo straordinario risultato della colletta 2022 al centro commerciale di Curno, con un numero di giochi donati superiore alle 300 unità». Quest’anno l’iniziativa è organizzata dall’associazione di Torre Boldone, «Torre Gentile», in collaborazione con il Banco di solidarietà di Bergamo, che ha sede in Borgo Palazzo.

«Quest’anno – precisa Grazioli – accanto alla donazione “classica” con possibilità di concordare la consegna al magazzino del banco (in via Borgo Palazzo 130), ci sarà anche la possibilità di effettuare gli acquisti sui siti di e-commerce inserendo come destinazione di consegna sempre quella del magazzino».

La raccolta è già partita e nel pomeriggio del 2 dicembre ci sarà la giornata conclusiva al centro commerciale «La Corte Lombarda» di Bellinzago (Milano), grazie alla disponibilità del direttore Antonello Corrado. «Donare un giocattolo nuovo a un bambino o una bambina è un grande atto di gentilezza – conclude Grazioli – perché vuol dire fare qualcosa di concreto per valorizzare e custodire l’infanzia e far tornare a fiorire la speranza».