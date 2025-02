«Un grande lavoratore». Ponteranica piange Manuel

«Ci eravamo visti stamattina, come tutti i giorni, lo avevo tirato matto per una vite che mi serviva, avevamo riso e scherzato. Poi oggi pomeriggio ho saputo cos’era successo e non ci volevo credere. Siamo tutti sconvolti, Manuel era un bravissimo ragazzo, appassionato di motori e un grandissimo lavoratore». A parlare è un collega di Manuel Vargiu, meccanico di 45 anni di Ponteranica che mercoledì 12 febbraio è rimasto vittima di un infortunio ai Vivai Cattaneo di Valbrembo, dove lavorava da una quindicina d’anni. Si occupava della manutenzione dei macchinari, e ieri stava facendo partire un nuovo tritalegna che era stato appena acquistato dalla ditta ed era arrivato il giorno prima.

Dinamica da accertare

La ricostruzione dell’incidente

Papà di un ragazzo di 17 anni

Il meccanico viveva a Ponteranica in via IV Novembre 55 con la moglie Orietta Zambelli e il figlio di 17 anni. Nello stesso stabile vivono anche i genitori di Orietta. Il papà proprio ieri era tornato a casa dall’ospedale dopo un intervento al cuore. Avvisati della tragedia, moglie e figlio insieme a un amico sono andati subito ai Vivai, dove sono arrivati anche altri familiari. «La famiglia di Vargiu viveva a Ponteranica bassa, in via della Vite – racconta una conoscente – la mamma è morta anni fa e il padre, Francesco, ha vissuto lì ancora per qualche anno e poi si è trasferito. Orietta invece è originaria di Ponteranica alta come i suoi genitori, molto conosciuti in paese». «Era una bravissima persona, riservata ma salutava sempre ed era gentilissimo» afferma una negoziante della via.