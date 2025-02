Colpito alla testa da un bullone, meccanico 45enne muore a Valbrembo

La tragedia sul lavoro si è consumata in un’azienda di via Kennedy a Valbrembo , ai Vivai Cattaneo. L’allarme è scattato verso le 16.45 di mercoledì 12 febbraio. Un uomo di 45 anni, Manuel Vargiu , di origine sarde ma residente a Ponteranica , è stato colpito alla testa da un bullone «espulso» da un macchinario su cui stava lavorando.

L’uomo, che lavora come meccanico, stava lavorando su un macchinario tritalegna arrivato in azienda nella giornata di martedì 11 febbraio. Il colpo è stato tremendo e fatale: per lui non c’è stato nulla da fare.