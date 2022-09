Viaggio nella sede di Ryanair: ogni secondo vende 12 biglietti

Un secondo. Nello stesso tempo in cui avrete finito di leggere queste due parole Ryanair avrà venduto 12 biglietti in tutta Europa. Parole e musica di Jason McGuinness, direttore commerciale degli irlandesi volanti. E a questa media «per riempire un potenziale aereo da 189 posti ci impieghiamo 16 secondi». Ovviamente sulla carta, ma sono numeri che rendono bene la potenza di fuoco di una compagnia che -nel bene e nel male - ha cambiato il modo di viaggiare di mezza Europa e che ha casa in un sobborgo di Dublino (a un colpo d’ala dall’aeroporto, of course) dal nome abbastanza bellicoso, Swords, spade.