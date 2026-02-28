A Bergamo la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport» - Video

Un itinerario di immagini che unisce sport e cultura nello spirito dell’olimpismo. Stamattina - 28 febbraio - è stata inaugurata, negli spazi della biblioteca civica Antonio Tiraboschi, la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport», promossa dalla Direzione Cultura di Regione Lombardia e realizzata da Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell’ambito del palinsesto dell’«Olimpiade Culturale» di Fondazione Milano Cortina 2026.

La presentazione

(Foto di Yuri Colleoni)

«Lo sport come mezzo d’inclusione»

L’allestimento dinamico e interattivo resterà fino al 14 marzo, e si divide tra la sala Mimmo Boninelli e l’area al piano terra dell’edificio principale della biblioteca. Un percorso visivo, fatto di immagini intense, che guida la cittadinanza in un viaggio dentro le emozioni delle ultime edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Le immagini con i campioni delle due rassegne si alternano, con il chiaro intento di «sensibilizzare le persone sullo sport come mezzo d’inclusione e promuovere una comunicazione scevra da pietismi, e incentrata sulle gesta degli atleti». A dirlo è stata la campionessa paralimpica bergamasca Martina Caironi, tre volte medaglia d’oro nella rassegna a cinque cerchi, che invita la «comunità a rendersi partecipe di questo straordinario evento sportivo». La direttrice del Sistema Bibliotecario Urbano, Laura Boni, sottolinea come «lo sport si cali perfettamente nel contesto delle biblioteche, e riesca a trasmettere i valori fondamentali del rispetto e dell’inclusione».

«Sport e cultura binomio vincente»