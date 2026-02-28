A Bergamo la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport» - Video
L’INIZIATIVA. Alla biblioteca Tiraboschi, per «sensibilizzare le persone sullo sport come mezzo d’inclusione», ha detto la campionessa bergamasca Martina Caironi.
Bergamo
Un itinerario di immagini che unisce sport e cultura nello spirito dell’olimpismo. Stamattina - 28 febbraio - è stata inaugurata, negli spazi della biblioteca civica Antonio Tiraboschi, la mostra «Emozione Dei Giochi - Culture Through Sport», promossa dalla Direzione Cultura di Regione Lombardia e realizzata da Ficts - Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, nell’ambito del palinsesto dell’«Olimpiade Culturale» di Fondazione Milano Cortina 2026.
«Lo sport come mezzo d’inclusione»
L’allestimento dinamico e interattivo resterà fino al 14 marzo, e si divide tra la sala Mimmo Boninelli e l’area al piano terra dell’edificio principale della biblioteca. Un percorso visivo, fatto di immagini intense, che guida la cittadinanza in un viaggio dentro le emozioni delle ultime edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Le immagini con i campioni delle due rassegne si alternano, con il chiaro intento di «sensibilizzare le persone sullo sport come mezzo d’inclusione e promuovere una comunicazione scevra da pietismi, e incentrata sulle gesta degli atleti». A dirlo è stata la campionessa paralimpica bergamasca Martina Caironi, tre volte medaglia d’oro nella rassegna a cinque cerchi, che invita la «comunità a rendersi partecipe di questo straordinario evento sportivo». La direttrice del Sistema Bibliotecario Urbano, Laura Boni, sottolinea come «lo sport si cali perfettamente nel contesto delle biblioteche, e riesca a trasmettere i valori fondamentali del rispetto e dell’inclusione».
«Sport e cultura binomio vincente»
Soddisfatto il presidente Ficts e membro Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico Cio, Franco Ascani, che delinea la portata del progetto: «Il binomio vincente tra sport e cultura, ci ha portato a entrare in contatto con 39 realtà diverse in tutta la regione. L’augurio è che questa mostra infonda in chi la ammira il desiderio di fare sport». Concetto espresso anche da Davide Pacca, membro della Direzione Cultura di Regione Lombardia, che ricorda anche gli «oltre 30 eventi di Giochi della Cultura, tra laboratori, mostre e spettacoli». L’Assessore allo Sport del comune di Bergamo, Marcella Messina, dopo aver manifestato la volontà dell’Amministrazione di celebrare gli olimpionici «una volta terminate le Paralimpiadi», ha annunciato che Palafrizzoni assegnerà «voucher da 250 euro a 132 beneficiari under 35, residenti in città, con disagi psicofisici e un Isee inferiore a 25mila euro». I Fondi, 33 mila euro in totale, provengono da un bando Anci. Le società sportive candidate sono 11 e organizzeranno corsi da 10 mesi. Da settimana prossima sarà visibile l’annuncio pubblico per le candidature dei cittadini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA