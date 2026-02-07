Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 07 Febbraio 2026

A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità

LE GARE. Bergamo 21, record di partecipanti nella 14ª edizione: via sabato 7 febbraio con l’Urban Night Trail. Domenica 8 la 10 chilometri e il piatto forte, la mezza maratona. Francia e Sommi tra i favoriti. Attenzione alle modifiche alla viabilità.

Luca Persico
Luca Persico
LaUna passata edizione dell’Urban Night Trail
LaUna passata edizione dell’Urban Night Trail

Bergamo si accinge a chiudere al traffico e riapre all’atletica. Capiterà sabato e domenica 7 e 8 febbraio in concomitanza con la 14ª edizione della Bergamo 21, che dalle nostre parti porterà 8.271 runner (+ 60 per cento rispetto a un anno fa), circa 1.500 dei quali dall’estero in rappresentanza di una sessantina di nazioni.

L’antipasto sabato pomeriggio, start alle 18, con l’Urban Night Trail dei Mille, sfida di 12,5 km con partenza e arrivo sul Sentierone dopo aver sgambettato in alcuni fra gli angoli più suggestivi tra Città Alta e San Vigilio: 2.196 gli iscritti, che al via si dovranno presentarsi rigorosamente con la lampada frontale.

Cosa succede domenica

Domenica 8 febbraio il piatto forte, sia per quanto concerne l’aspetto agonistico, sia per l’impatto viabilistico. Alle 9, da piazza Matteotti, via alla 10 km (2.519 tra competitiva e non), che tra i candidati al successo in campo maschile vede Mattia Padovani (Atl. Alto Lario); Bergamo punterà al podio spinta da Andrea Elia e Luciano Rota (La Recastello) e dal trio dell’Atl. Valle Brembana formato da Nicola Bonzi, Manuel Togni e Pietro Sonzogni e da Anna Merelli (Gruppo alpinistico vertovese) tra le favorite al femminile. Al via nella 10 km femminile anche la runner-influcer meneghina Sara Galimberti: aspirante miss Italia nel 2009, oggi ha quasi 100mila follower su Instagram.

Leggi anche

Alle 9,40, invece, start della sfida più attesa, quella sulla mezza maratona (3.556 runner alle prese con due giri del percorso multi-lap che passerà anche per la sede dell’Accademia della Guardia di Finanza): tra gli uomini al momento i migliori accrediti sono quelli dell’emiliano Patrick Francia (Atl. Reggio, 1h05’58”) e Mohamed Lamiri (Sport Santo Stefano); al via anche lo statunitense T-Ron Browne e Alessandro Zanchi (La Recastello). Tra le donne ci sarà l’ex numero uno tricolore Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano).

I favoriti

I campioni uscenti sulla distanza regina sono il francese Michael Le Nedic (1h08’47”) e la trentina Claudia Andrighettoni (1h20’04”), mentre l’organizzazione della due giorni è di Mg Sport, con l’evento che coinciderà con il primo appuntamento stagionale del circuito Follow Your Passion: «Siamo pronti, incrociamo le dita sul fronte meteo anche per la gente che può scendere in strada a tifare - le parole di Migidio Bourifa, quattro volte campione italiano di maratona e settimo agli Europei di Barcellona 2010, oggi direttore del percorso -. Sulla carta ci sono gli ingredienti per una domenica interessante sotto tutti i punti di vista».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

