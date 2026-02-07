A Bergamo sabato l’Urban Night Trail, domenica la mezza e la 10 km. Modifiche alla viabilità

Bergamo si accinge a chiudere al traffico e riapre all’atletica. Capiterà sabato e domenica 7 e 8 febbraio in concomitanza con la 14ª edizione della Bergamo 21, che dalle nostre parti porterà 8.271 runner (+ 60 per cento rispetto a un anno fa), circa 1.500 dei quali dall’estero in rappresentanza di una sessantina di nazioni.

L’antipasto sabato pomeriggio, start alle 18, con l’Urban Night Trail dei Mille, sfida di 12,5 km con partenza e arrivo sul Sentierone dopo aver sgambettato in alcuni fra gli angoli più suggestivi tra Città Alta e San Vigilio: 2.196 gli iscritti, che al via si dovranno presentarsi rigorosamente con la lampada frontale.

Cosa succede domenica

Domenica 8 febbraio il piatto forte, sia per quanto concerne l’aspetto agonistico, sia per l’impatto viabilistico. Alle 9, da piazza Matteotti, via alla 10 km (2.519 tra competitiva e non), che tra i candidati al successo in campo maschile vede Mattia Padovani (Atl. Alto Lario); Bergamo punterà al podio spinta da Andrea Elia e Luciano Rota (La Recastello) e dal trio dell’Atl. Valle Brembana formato da Nicola Bonzi, Manuel Togni e Pietro Sonzogni e da Anna Merelli (Gruppo alpinistico vertovese) tra le favorite al femminile. Al via nella 10 km femminile anche la runner-influcer meneghina Sara Galimberti: aspirante miss Italia nel 2009, oggi ha quasi 100mila follower su Instagram.

Alle 9,40, invece, start della sfida più attesa, quella sulla mezza maratona (3.556 runner alle prese con due giri del percorso multi-lap che passerà anche per la sede dell’Accademia della Guardia di Finanza): tra gli uomini al momento i migliori accrediti sono quelli dell’emiliano Patrick Francia (Atl. Reggio, 1h05’58”) e Mohamed Lamiri (Sport Santo Stefano); al via anche lo statunitense T-Ron Browne e Alessandro Zanchi (La Recastello). Tra le donne ci sarà l’ex numero uno tricolore Giulia Sommi (Cus Pro Patria Milano).

I favoriti