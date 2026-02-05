Le gare «Urban Night» e «Half Marathon»: modifiche alla viabilità nel weekend

Sabato 7 e domenica 8 febbraio la città di Bergamo ospiterà le competizioni podistiche «Urban Night» e «Half Marathon» : per consentirne lo svolgimento in sicurezza saranno adottati provvedimenti temporanei di regolamentazione della circolazione e della sosta. Di seguito i provvedimenti:

«Urban Night», sabato 7 febbraio

Dalle ore 17.45 alle ore 20.30 e comunque fino al termine gara: sospensione temporanea della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti lungo le seguenti vie e zone: viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via Botta, via Sant’Alessandro, vicolo San Carlo, via Tre Armi, via Degli Orti, via Borgo Canale, via San Martino della Pigrizia, Salita Scorlazzino, via Sudorno, via Torni, via G. Marieni, via San Sebastiano, scaletta San Sebastiano, via San Sebastiano, via San Vigilio, via Al Castello, interno Parco San Vigilio, via Cavagnis, via sotto le Mura di Sant’Alessandro, via Beltrami, via Roccolino, via Maironi Da Ponte, via alla Porta di San Lorenzo, via Fara, Porta Sant’Agostino, scaletta della Noca, piazza Giacomo Carrara, via San Tomaso, via Pignolo, attraversamento incrocio tra via Verdi e via San Giovanni, piazzetta Santo Spirito, via Tasso, piazza Matteotti.

«Half Marathon», domenica 8 febbraio

Divieti di sosta e variazioni viabilistiche (tra sabato sera e domenica):

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati per tutti i veicoli:

- dalle 20.30 del 7 febbraio alle 13 dell’8 febbraio in via dello Statuto nel tratto compreso tra via Grataroli e via Costituzione e tra via XXIV maggio e via Grataroli e in via Broseta nel tratto compreso tra via Lidice e piazza Risorgimento

- dalle 22 del 7 febbraio alle 13 dell’8 febbraio in via Camozzi nel tratto compreso tra via Mario Bianco e Borgo Palazzo e in via Borgo Santa Caterina

Inversione senso di marcia

- dalle 8 alle 13 dell’8 febbraio in via dello Statuto nel tratto compreso tra via Grataroli e via Costituzione

- Via Crispi, dalle 22 del 7 febbraio alle 13 dell’8 febbraio strada a fondo chiuso in prossimità di Piazza Matteotti, divieto sosta con rimozione forzata lato civici pari e doppio senso di circolazione con entrata e uscita verso rotonda dei Mille

Divieto di transito per tutti i veicoli, compreso TPL

- dalle 7 alle 14 dell’8 febbraio in viale Roma nel tratto compreso tra largo Porta Nuova e via Tasca



Sospensioni temporanee della circolazione lungo il tracciato della mezza maratona e gestione «a fondo chiuso» delle strade laterali che adducono al percorso, con entrata/uscita dal lato opposto.

- dalle ore 8.30 alle ore 13 di domenica 8 febbraio e comunque fino al termine della gara:

viale Roma, viale Vittorio Emanuele, via Locatelli, via Petrarca, via Verdi, via San Giovanni, via Battisti, via Borgo Santa Caterina, via Suardi, via Frizzoni, via Pignolo, via Tasso, largo Belotti, via Tasca, rotonda Dei Mille, via Garibaldi, via Statuto, Accademia Guardia di Finanza, via XXIV Maggio, via Broseta fino all’incrocio con via Lidice, via Broseta direzione centro, piazza Pontida, via XX Settembre, Porta Nuova, via Camozzi, via Frizzoni, via Suardi, via Santa Caterina, via Cesare Battisti, via San Giovanni, via Verdi, via Petrarca, via Tasca, rotonda Dei Mille, via Garibaldi, via dello Statuto, Accademia Guardia di Finanza, Via XXIV Maggio, via Broseta fino all’incrocio con via Lidice, via Broseta direzione centro, piazza Pontida, via XX Settembre, piazza Matteotti.

Sempre tra le 8.30 e le 13 dell’8 febbraio:

- via Longo: strada a fondo chiuso all’intersezione con via Santa Caterina e doppio senso di circolazione con obbligo di entrata/uscita da via Suardi

- viale Corpo Italiano di Liberazione: senso unico in direzione di via Carducci

- in largo Ragazzi del 99 in corrispondenza dell’intersezione con viale Corpo Italiano di Liberazione obbligo di svolta a destra per tutti i veicoli

- in via Coghetti e via Goethe in corrispondenza dell’intersezione con viale Corpo Italiano di Liberazione, obbligo di svolta a sinistra per tutti i veicoli

Domenica 8 febbraio – Ztl Sospensione accertamenti automatizzati