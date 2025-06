A «Storie di sport» su Bergamo Tv il direttore tecnico della nazionale di snowboard, Orobica Ginnastica e l’Aia di Lovere

Venerdì 13 giugno alle ore 21 su Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming su www.bergamotv.it) torna «Storie di sport», il nuovo format televisivo dell’estate dedicato ad atleti e società sportive, condotto da Elisa Cucchi e in programma ogni venerdì in prima serata, con replica il mercoledì successivo alle ore 22.

Il 13 giugno a «Storie di sport»

All’interno di ogni appuntamento ci sono due interviste in studio e una realizzata in esterna. I protagonisti di questa puntata saranno Cesare Pisoni, direttore tecnico della nazionale italiana di snowboard, e l’Orobica Ginnastica rappresentata dalla direttrice Daniela Gamba e dalla capitana delle squadra Laura Arioli. Servizio in esterna poi a Darfo Boario Terme (BS) dove si allenano gli arbitri di calcio della sezione Aia di Lovere.