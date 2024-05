Aggredito il direttore sportivo del Bari Ciro Polito, ex portiere atalantino

Sempre domenica, toni accessi tra tifosi, dirigenti e giocatori anche all’aeroporto di Bergamo, al rientro della squadra, con un battibecco tra uno storico ex capo ultras e un componente dello staff dirigenziale. Il video dell’accaduto è diventato virale sui social. Polito è stato l’unico della comitiva barese a rientrare in auto, mentre il resto della squadra è tornato a Bari in aereo. Il Bari giocherà venerdì sera l’ultima gara stagionale al San Nicola contro il Brescia: la vittoria con i lombardi è l’unica chance per evitare la retrocessione diretta e sperare nei play out.