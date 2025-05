Alla scoperta dello stadio di Bergamo: stasera uno speciale su BgTv

Il viaggio inizierà da bordo campo in compagnia del direttore generale dell’area corporate nerazzurra Andrea Fabris e proseguirà poi percorrendo le tappe del cosiddetto “walk about”, vale a dire le visite realizzate il giorno della partita. Dall’arrivo dei pullman delle squadre agli spogliatoi dei calciatori, ma anche la press conference e la mixed zone (sala stampa e zona mista) passando per le panchine e il tunnel d’ingresso al terreno di gioco. Un modo per ricostruire la storia di un posto iconico per la città di Bergamo fin dall’inaugurazione del ”Mario Brumana” datata 1928.

Lo stadio di Bergamo

Oggi, quasi 100 anni dopo la costruzione e grazie a un investimento complessivo di 100 milioni di euro da parte dell’Atalanta e della famiglia Percassi, lo stadio di Bergamo è diventato un moderno impianto da oltre 23.000 spettatori con 39 sky box, 9 ristoranti, 350 parcheggi sotterranei, 20 negozi e la nuova illuminazione che garantisce i giochi di luce ideati e progettati da Gewiss per il campo da gioco. Adesso il desiderio dell’Atalanta è far vivere queste esperienze a tutti, rendendo lo stadio di Bergamo uno spazio aperto come succede in altre grandi città d’Europa. Per ora, ci pensa Bergamo Tv con questo speciale.