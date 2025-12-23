Asta delle maglie dei giocatori nerazzurri: raggiunta quota 21 mila euro

Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII. L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore.