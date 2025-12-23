Sport / Bergamo Città
Martedì 23 Dicembre 2025
Asta delle maglie dei giocatori nerazzurri: raggiunta quota 21 mila euro
L’INIZIATIVA SOLIDALE. L’iniziativa benefica di Atalanta e BergamoTv: 1700 euro per la maglia di De Roon. Come partecipare per sostenere la pediatria dell’ospedale Papa Giovanni XXIII.
A una settimana di distanza dall’apertura, il montepremi complessivo provvisorio delle promesse di pagamento dell’asta benefica delle maglie dell’Atalanta del «Christmas Match 2025» ha scavalcato anche la barriera dei 21mila euro nell’ultimo aggiornamento alle 19 di martedì 23 dicembre. L’iniziativa, giunta alla 15esima edizione, organizzata dall’Atalanta in collaborazione con Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming), mette in palio le 26 speciali casacche natalizie preparate e indossate dall’intero organico della prima squadra in occasione dell’ultima partita casalinga Atalanta-Cagliari dello scorso 13 dicembre, terminata 2-1 con doppietta di Scamacca.
Tramite il Fondo Atalanta aperto dalla società nerazzurra presso la Fondazione della Comunità Bergamasca Onlus, il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Amici della Pediatria, che dal 1990 presta la propria opera di volontariato presso l’ospedale di Bergamo, e destinato alla ricerca scientifica sostenendo i progetti del dottor Lorenzo D’Antiga, direttore del dipartimento materno-infantile e pediatrico del Papa Giovanni XXIII. L’asta benefica chiuderà definitivamente i battenti con la puntata di «TuttoAtalanta» di lunedì 12 gennaio: fino ad allora si potranno fare rilanci in qualsiasi momento con sms al 335.6969423, con email ad [email protected] e sui profili Facebook e Instagram di TuttoAtalanta Bergamo Tv dove sono pubblicati gli aggiornamenti delle maglie che saranno anche autografate dal rispettivo calciatore.
Sono accettate offerte per più casacche, ma alla fine ciascuna dovrà avere un vincitore diverso: in vetta alla classifica delle quotazioni resta a 1700 euro la maglia numero 15 del capitano nerazzurro Marten de Roon, seguita adesso a 1600 da Lookman e a 1500 da Pasalic, Scamacca e Kolasinac. Per partecipare all’asta benefica adesso servono offerte da almeno 300 euro che è la quotazione raggiunta attualmente dalle due maglie più “economiche”, vale a dire quelle di B akker e del terzo portiere Rossi. il prossimo aggiornamento sarà nella serata di sabato 27 dicembre.
