Atalanta, arriva l’Inter: ecco i convocati al New Balance Arena

Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Inter, gara della 17ª giornata della Serie A in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Ecco chi sono: Ahanor, Bernasconi, Brescianini; Carnesecchi, Comi; De Ketelaere, de Roon e Djimsiti; Éderson, Hien, Kolašinac, Krstović; Maldini, Musah, Pašalić; Rossi, Samardžić, Scalvini, Scamacca; Sportiello, Sulemana, Zalewsk e Zappacosta.

Tante le opzioni sondate da Palladino. Il ventaglio a disposizione del tecnico è ampio, offre soluzioni per un 3-4-2-1 o per un 3-4-3.

Verso il 3-4-2-1

Insieme a Hien e Kolasinac, a completare il pacchetto arretrato dovrebbe esserci proprio il rientrante Djimsiti. In mediana la coppia Ederson-de Roon, con Pasalic in posizione più avanzata insieme a Scamacca e De Ketelaere, i due certi di un posto nell’attacco orfano di Lookman. Per affrontare i meneghini di Chivu, quindi, Palladino sembrerebbe orientato sull’impiego del croato in un 3-4-2-1 più equilibrato rispetto al tridente pesante, lasciando fuori, quantomeno dallo schieramento iniziale, Maldini e Sulemana.

Se Djimsiti non dovesse farcela è pronto Musah, che verrebbe schierato - come a Genova - in mezzo al campo, con de Roon arretrato sulla linea difensiva.

Le opzioni alternative

Sugli esterni, Zappacosta agirà sulla destra - visto che Bellanova è infortunato e l’opzione Samardzic è stata fin qui esplorata solo a gara in corso (con Cagliari e Genoa) -, mentre sulla corsia sinistra è aperto il ballottaggio tra Zalewski e Bernasconi che, in questo momento, vede in vantaggio il polacco ex Inter.