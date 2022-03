Atalanta Club Valgandino, premio «Bravo Papà» a Pasalic ed Hateboer nel ricordo di Franco Moioli

Un appuntamento atteso da ormai tre anni, bloccato come tanti dalla tragedia della pandemia. L’Atalanta Club Valgandino, attivo dal 1979, ha deciso di riprendere la simpatica tradizione del «Bravo Papà», il premio che dal 1994 viene assegnato al calciatore neroazzurro che ha la gioia di diventare padre. «È un premio originale e inconsueto – conferma Enzo Conti, presidente del Club sin dalla fondazione - ma vanta una lunga tradizione di cui siamo orgogliosi. Va al di là dell’attività agonistica, per sottolineare come nella vita e nello sport gli aspetti umani restino sempre e comunque prioritari. E crediamo che questo sia il momento purtroppo ideale per ricordarlo con forza».