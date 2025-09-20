Atalanta col dubbio Lookman a Torino: probabile panchina, Pasalic in attacco

Ai box De Ketelaere, il rientro in attacco di Lookman è il jolly di Juric che deve decidere se rilanciare Ademola dal 1’ o eventualmente schierarlo a gara in corso. La seconda ipotesi sembra la più probabile: se così fosse il tecnico croato potrebbe schierare in attacco Pasalic e Samardzic alle spalle di Krstovic nel 3-4-2-1 con la conferma in mediana di Musah accanto a de Roon. Se Juric invece decidesse di giocarsi subito la carta Lookman, allora Pasalic potrebbe arretrare in mediana e Musah partire dalla panchina.