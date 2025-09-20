Sport / Bergamo Città
Atalanta col dubbio Lookman a Torino: probabile panchina, Pasalic in attacco
CALCIO. Il nigeriano torna tra i convocati per la gara di domenica 21 settembre contro i granata, in programma alle 15. Juric potrebbe inserirlo a gara in corso, partendo col croato davanti nel 3-4-2-1. In mediana Musah, torna Zalewski.
Ademola Lookman tornerà dal 1’ in campo a Torino? Il dilemma del nigeriano, per la prima volta tra i convocati (21) di Ivan Juric, è il principale nodo in casa Atalanta alla vigilia della gara contro i granata, domenica 21 settembre (alle 15).
Ai box De Ketelaere, il rientro in attacco di Lookman è il jolly di Juric che deve decidere se rilanciare Ademola dal 1’ o eventualmente schierarlo a gara in corso. La seconda ipotesi sembra la più probabile: se così fosse il tecnico croato potrebbe schierare in attacco Pasalic e Samardzic alle spalle di Krstovic nel 3-4-2-1 con la conferma in mediana di Musah accanto a de Roon. Se Juric invece decidesse di giocarsi subito la carta Lookman, allora Pasalic potrebbe arretrare in mediana e Musah partire dalla panchina.
Fuori Scamacca, Ederson, Scalvini, Kolasinac e Bakker, per il resto Juric dovrebbe confermare Kossounou-Hien-Djimsiti davanti a Carnesecchi, con Bellanova a destra e il rientro di Zalewski a sinistra.
