Sabato 20 Settembre 2025
Juric: «Lookman si è spiegato, la squadra lo ha accolto bene»
CALCIO. L’allenatore in conferenza stampa: «Parigi? Non bisogna farne una tragedia, la squadra è motivatissima».
Zingonia
Parla Juric, in conferenza stampa alla vigilia della quarta giornata di campionato, sul campo del Torino, in programma domenica 21 settembre alle 15: «Secondo me la partita di Parigi ci deve dare grande forza, giocavamo contro una squadra fenomenale. Ho visto tanti giocatori che possono reggere questo livello. Non bisogna farne una tragedia, la squadra è motivatissima».
Poi su Lookman, reintegrato in settimana: «Ha ha parlato con me, con lo staff, coi calciatori, spiegandosi. Lo hanno accolto bene. Da domani sarà a disposizione. Non ha un’autonomia massima, si è allenato molto da solo. Vediamo, però inizia a essere disponibile. In questi giorni ha fatto molto bene». Su Scamacca, invece: «È fuori, inizierà a correre la prossima settimana e vediamo come evolve, ma ancora non ha corso». Per quanto riguarda De Ketelaere, Juric ha spiegato che il problema sembra meno serio del previsto e oggi verranno rivalutate le sue condizioni.
