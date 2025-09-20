Juric: «Lookman si è spiegato, la squadra lo ha accolto bene»

Poi su Lookman, reintegrato in settimana: «Ha ha parlato con me, con lo staff, coi calciatori, spiegandosi. Lo hanno accolto bene. Da domani sarà a disposizione. Non ha un’autonomia massima, si è allenato molto da solo. Vediamo, però inizia a essere disponibile. In questi giorni ha fatto molto bene». Su Scamacca, invece: «È fuori, inizierà a correre la prossima settimana e vediamo come evolve, ma ancora non ha corso». Per quanto riguarda De Ketelaere, Juric ha spiegato che il problema sembra meno serio del previsto e oggi verranno rivalutate le sue condizioni.