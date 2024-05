Atalanta, contro il Marsiglia si scalda De Ketelaere: in attacco con Scamacca e Koopmeiners

L’Atalanta si affaccia alla semifinale di ritorno di Europa League contro l’Olympique Marsiglia di giovedì 9 maggio alle 21 al Gewiss Stadium (andata 1-1) con alcuni dubbi di formazione, legati soprattutto alla difesa e all’attacco. A centrocampo la situazione è delineata: giocheranno Zappacosta e Ruggeri sulle fasce, con Ederson e de Roon in mezzo. L’unica possibile variazione in questo reparto è legata appunto a quello difensivo, dove ci sono solo tre giocatori di ruolo: Scalvini, Hien (al rientro dalla squalifica europea che gli è costata la gara di andata) e Djimsiti, che tornerà dopo il turnover contro la Salernitana. Se contro l’OM scenderanno in campo loro tre, de Roon occuperà il suo posto a centrocampo; se invece dovesse arretrare giocherebbe al posto di uno Scalvini non al top e il suo posto in mezzo al fianco di Ederson verrebbe preso da Pasalic.